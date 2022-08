Ossinovski: meie ettevõte ei ole Venemaa naftaäriks mingit eriluba taotlenud

Välisministeerium avaldas eile õhtul nimekirja ettevõtetest, kes on taotlenud erandeid naftatoodete impordi jätkamiseks Venemaalt üleminekuperioodil. «Täna avaldab välisministeerium nende 28 ettevõtte nimed, kes on taotlenud erandit, et ka pärast sanktsioonide kehtestamist jätkata Venemaa naftatoodete importi üleminekuperioodil,» kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Nende ettevõtete seas oli ka Oleg Ossinovskile kuuluv Skinest Veeremi OÜ.

«Skinest Veeremi OÜ ei ole ei ole mingit eriluba taotlenud. Skinest Veeremi ei ole ajanud ega aja ka praegu Venemaaga mitte mingit naftaäri ega impordi sealt mitte mingeid naftasaadusi,» kinnitas Ossinovski. «Veelgi enam – see ettevõte ei impordi Venemaalt üldse mitte midagi,» lausus Ossinovski, lisades, et talle on täiesti arusaamatu, miks Skinest Veeremi nimi välisministeeriumi avaldatud nimekirjas on.

«Igal juhul on see vale ja ma loodan, et välisministeerium klaarib selle asja kõige lähemal ajal ära. Loodan ka, et vastutavad ametnikud vabandavad tekitatud segaduse eest,» lausus Ossinovski.