Operail ei ole taotlenud Venemaa naftatoodete impordierandit

Eesti Päevaleht avaldas esmaspäeval artikli, kus kirjutati «õigus kütust importida on Eestis kõigest 12 ettevõttel. Neist kuus on Eesti õliühingu liikmed ja kinnitanud, et nemad ei too Venemaalt midagi.» Järele jääb veel kuus ettevõtet, kelle puhul võiks kütuse importimise teema kõne alla tulla. Sellest hoolimata teatas välisministeerium teisipäeval, et selliseid ettevõtteid on lausa 28.

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu kinnitusel ei ole Operail sanktsioonide alla kuuluvate naftatoodete impordiks erandit taotlenud ega kavatse seda ka teha. Operail vedelkütuste ostu ja müügiga ei tegele. Ühtegi Venemaa klienti Operailil ei ole.

Sarnaselt Alexelale on ka Operail deklareerinud välisministeeriumi nõudel sanktsioonide kehtestamise hetkeseisuga kehtinud kliendilepingud. Operail pöördub teabenõudega ministeeriumi poole, et näha, millise dokumendi alusel väidetakse, nagu oleks Operail küsinud endale erandit naftatoodete impordi jätkamiseks Venemaalt.

«Mida võib-olla aetakse segamini, on see, et vastavalt kehtivale seadusandlusele, peavad kõik sanktsioonide all oleva kaubaga tegelejad registreerima end välisministeeriumi vastavas keskkonnas,» rääkis Toomsalu Vikerraadio saates Uudis+.

See tähendab, et kui ettevõttel on kehtiv leping ja lepingu kehtivuse ajal pannakse midagi lepingut puudutavat sanktsioonide alla, siis võib seda lepingut lõpuni käidelda eeldusel, et see on välisministeeriumis registreeritud.

«Kui me võtame naftatoote, millele hakkab kehtima sanktsioon, siis uusi lepinguid ei tohi sõlmida, aga vanu lepinguid võid täita 6. detsembrini,» selgitas Toomsalu.