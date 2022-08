Toomsalu: kutse osaleda Operaili vara erastamises tehti 34 ettevõttele

«Suured asjad ja spetsiifilised varad müüakse läbi konkursside ja oksjonite, mida korraldab spetsiaalne nõustaja, kes valib ja kutsub osalema osapooli, keda hinnatakse, et kellel on raha ja huvi,» ütles Toomsalu Vikerraadio saates Uudis+. «Meil oli saadetud 34 osapoolele info, et varad on müügis. Neist umbes 15 on teinud pakkumise. Neist on valitud välja 6-8 ettevõtet, kellega minnakse spetsiifiliselt edasi.»

Toomsalu sõnul ei saa väita, et müügiprotsess oleks olnud salajane ja kellegagi siin ei räägitud. Pigem näeb ta sellistes kahtlustustes kellegi soovi olemasolevat müügiprotsessi enda kasuks kallutada.

«Eestis on ettevõtjaid, kes tihtilugu arvavad, et nemad on ainukesed õiged ettevõtjad ja kui riigis midagi müüakse, siis tingimata tuleb seda müüa neile ja mitte kellelegi teisele,» lausus Toomsalu. «Meie põhimõte on see, et osta saab see pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumise. Kui see on Eesti ettevõte, siis müüme talle, kui välismaa ettevõte, siis talle. Ma ei näe siin mingisugust probleemi.»