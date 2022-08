Kütuse hinnatõus pole eestlaste maasturilembust vähendanud

Swedbanki erakliendi liisingutoodete valdkonna juht Karin Saar ütles, et võrreldes selle aasta kahte esimest kvartalit soetati teises kvartalis 11% rohkem autosid.

«Kevad ja suve algus ongi autoturul tavaliselt aktiivsem periood. Uue auto valikul hinnatakse kaasaegset ohutus- ja mugavusvarustust ning eestlaste lemmikuks on jätkuvalt linnamaasturid,» räägib Saar.

Järjest populaarsem autorent

Pikaajalise autorendi teenust pakkuva Mobire Groupi tegevjuhi Andrus Valma sõnul on ka autode rent üha populaarsem ning võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga, on 2022. aasta esimese kuue kuuga autode renditeenuse kasutajate hulk kasvanud pea poole võrra.

«Näeme, et autorendi trend on Eestis tõusuteel. Pikaajalist täisteenusrenti eelistavad nooremad, 25–35-aastased kaasmaalased,» rääkis Valma lisades, et noorem põlvkond otsib mugavust ning kiirust ning ilmselt seetõttu eelistatakse auto omamisele rendiautot.

Järjest enam soovitakse, et autoga sõitmine ei tooks lisakulutusi ja tüütuid kohustusi. «Uutel autodel on tihti pikemad tarneajad, kuid soov autot kasutama hakata on kohe,» selgitab Valma.