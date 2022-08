Eesti Pank: teisel poolaastal võib majanduslangus tulla oodatust sügavam

Suve jooksul on aga energiahinnad välisturgudel jätkanud kallinemist pigem kiirusega, mida oodati kevadistes riskistsenaariumides. Seetõttu võib arvata, et edasine areng tuleb kevadel prognoositust kehvem.

Majanduslangusest pole pääsu

Ettevõtete hinnangud viitavad sellele, et teises kvartalis oli majanduse olukord pigem väga hea, aga lähiajal oodatakse langust. Juulikuu tööstusettevõtete küsitlus näitas, et vaba tootmisvõimsust on suhteliselt vähe, ehk ettevõtete tegevusmaht on nende seadmeparki arvestades suur.