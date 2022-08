Alexela: meil pole seost Vene nafta impordierandi nimekirja firmadega

30. augustil avalikustas välisministeerium 28 ettevõtet, kes on ministeeriumi sõnul taotlenud erandeid Venemaalt nafta impordi jätkamiseks.

Need ettevõtted on Flexoil, Marine Energy Solutions, Baltic Marine Bunker, Eurodelta, Manoir Energy, Westnbalticoil, SIA ImplexOil, Alexela Bunkering, GazTrans Eesti, Stacroloft Inc, Fillenergi, Himbalt Trade, Eesti Aviokütuse Teenuste AS, Aurum Invest, Venkon Group, LITASCO SA, VNK, TRAFIGURA PTE LTD, Liwathon E.O.S, Operail, United Stream, Skinest Veeremi OÜ, NT Bunkering, Nord Terminals, Baltia Trading Company, Petrohim International Carriers, City Sky ja Altairbalt.