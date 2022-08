Euribori tõus sunnib vaatama üle kõik kulutused

«Kui 100 000 euro suuruse laenu puhul tõuseb euribor ühe protsendi peale, tähendab see umbes 50 eurot täiendavat kulu kuus. Seevastu nelja protsendi puhul oleks see juba märkimisväärsem ehk 200 eurot. Sellised stsenaariumid tuleks kindlasti laenu võttes või seda juba omades läbi mõelda,» ütles Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork.

Suurem osa kodulaene on seotud kuue kuu euriboriga, mis püsis negatiivsena järjest seitse aastat ning jõudis taas plussi tänavu juuni alguses. Ehkki euribor on olnud pikalt negatiivne, ei ole see siiski nii alati olnud. Kõige kõrgem oli euribor 2008. aasta sügisel, siis ulatus intressimäär 5,4 protsendini.