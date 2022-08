Gazprom kärbib gaasitarneid Prantsusmaale

Venemaa Gazpromi kontsern on vähendanud oma gaasitarneid Prantsusmaale. Energiaettevõte Engie teatas teisipäeval, et Gazprom on teatanud ettevõttele, et tarneid kärbitakse koheselt. Põhjuseks on erimeelsused «mõnede lepingute tõlgendamise» üle. Engie kinnitas esmaspäeval, et peab läbirääkimisi Alžeeria Sonatrachiga, et suurendada Vene gaasi asendamiseks gaasiimporti Põhja-Aafrika riigist, mis on oluline nafta ja gaasi eksportija.

Sellest hoolimata ei ole Engie arvates oma klientide varustamine ohus. Ettevõte on juba taganud vajalikud kogused, et täita oma kohustusi klientide ees ja katta oma vajadused. Samuti on nad rakendanud mitmeid meetmeid, et oluliselt vähendada otsest rahalist ja füüsilist mõju, mis võib tuleneda Gazpromi gaasitarnete katkemisest. Kevadel teatas Engie juba, et ta peab Nord Stream 2 gaasijuhtme rahastamises osalemise eest maha kandma peaaegu 1 miljard eurot.

Gazprom on juba varasemalt järsult vähendanud oma tarneid Engiele alates Ukraina sõja algusest. Engie sai enda andmetel kuni uue kärpimiseni 1,5 teravatt-tundi gaasi kuus. Juuli lõpus moodustas see umbes neli protsenti Engie igakuisest müügimahust. Gazprom tarnib praegu ka Saksamaale umbes 20 protsenti võimalikust kogusest Nord Stream 1 torujuhtme kaudu. Kolmapäeval plaanib Venemaa ettevõte hooldustööde tõttu tarned täielikult peatada. Gazpromi sõnul kestavad tööd kolm päeva.