Välisministeerium avalikustas 28 ettevõtet, kes on taotlenud erandeid Venemaalt nafta impordi jätkamiseks

«Täna avaldab välisministeerium nende 28 ettevõtte nimed, kes on taotlenud erandit, et ka pärast sanktsioonide kehtestamist jätkata Venemaa naftatoodete importi üleminekuperioodil,» kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

«Olen veendunud, et Eesti avalikkusel on põhjendatud huvi teada, millised Eesti ettevõtted on üleminekuperioodiks taotlenud erandeid naftakaubanduse alase äritegevuse jätkamiseks Venemaaga,» märkis ta.