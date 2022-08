Läänemere-äärsed EL-i riigid suurendavad tuuleenergiavõimsust 2030. aastaks seitse korda

«Tänasel kohtumisel panime paika meie regiooni sammud energiasõltumatuse suurendamiseks ja taastuvenergia laialdasemaks kasutamiseks. Kliimaeesmärgid ja rohepöörde saavutamine on meie pikaajalised sihid,» märkis peaminister Kaja Kallas (RE) kohtumise järel.

«Venemaa agressioon Ukrainas on näidanud, et peame nende saavutamiseks liikuma kiiremas tempos kui seni kavandatud. Saame kasutada Läänemere tohutut tuuleenergia potentsiaali Venemaa energiakandjatest loobumiseks ja seeläbi vähendada ka Venemaa tulusid energiakandjate müügist, mida Kreml kasutab oma sõjalise agressiooni rahastamiseks Ukrainas,» lisas ta.

Kallase sõnul on valitsus endale eesmärgiks võtnud katta 100% elektrivajadusest taastuvelektriga 2030. aastaks. «See toob meile puhtama keskkonna, soodsamad energiahinnad, suurendab julgeolekut ning loob ettevõtetele paremad võimalused innovatsiooniks,» märkis Kallas, lisades, et täna kokkulepitud ühised plaanid aitavad neid eesmärke veelgi kiiremini ja tõhusamalt saavutada.

«Näeme meretuuleenergiat kui suurepärast võimalust minna üle taastuvenergiale, lõpetada sõltuvus Vene energiast ning täita kliimaeesmärgid. Siis on ühiste eesmärkide kokkuleppimine meie regioonis hädavajalik, sest koostöös saame saavutada palju rohkemat kui üksi,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE).

«Eesti visioon on rajada Läänemere riikide koostöös energiavõrk, mis võimaldaks liituda avamere tuuleparkidel ning ühtlasi tugevdada riikidevahelisi ühendusi. Riik peab tagama soodsa ärikeskkonna, et tuuleenergia arendajatel oleks huvi Eestisse investeerida,» lisas ta.

Kohtumisel allkirjastasid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani deklaratsiooni, millega kinnitatakse seisukohta, et Venemaa kasutab energiat relvana, mistõttu on vajalik tugevdada Euroopa Liidu energiajulgeolekut ja lõpetada Venemaa energiakandjate kasutamine võimalikult kiiresti. Samuti lepiti kokku, et varustuskindluse suurendamiseks tihendatakse omavahelist energiakoostööd ja varustuskindlust ning nähakse ette meretuuleenergia võimsuste seitsmekordset kasvu 2030. aastaks.