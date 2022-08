SKA ähvardab võtta kodu sadadelt Ukraina põgenikelt

Ukraina sõjapõgenikud majutati märtsis ajutiselt pinnalt riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) kuuluvatesse kasutusloata Mäepealse ja Kopli korterelamutesse alalisele pinnale. Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tahtis hakata kortereid põgenikele keskmisest kõrgema turuhinnaga välja üürima, kuid lõpuks loobus kasutusloata majadega tegelemisest üldse.

RKIK andis majad SKA-le sõjapõgenike tasuta majutamiseks aastaks ehk tuleva aasta 31. märtsini. Selle ajaga on ukrainlased ka arvestanud. Ukraina iseseisvuspäeval 24. augustil Mäepealse majas toimunud infopäeval said nad SKA ametnikelt aga teada, et peavad hoone vabastama 1. jaanuariks.