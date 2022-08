Kalli gaasi tõttu jääb hinnatõus kiireks pikemaks ajaks

Toiduainete hinnad maailmaturul on küll veel väga kõrged, kuid ka nende hinnakasvu juures on näha mõningast leevenemist. Juba eesolevatel kuudel, kuid eriti järgmisel aastal on oodata nõudluse tugevat langust, mis peaks inflatsiooni pidurdama, usub Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Majandusteadlased on nõutud: kui veel suve alguses oldi kindlad, et kiire tarbijahindade tõus saab selle aastaga läbi, siis nüüd on ennustused märksa süngemad. Consensus Economicsi küsitletud majandusteadlased kergitasid euroala 2023. aasta inflatsiooniprognoose keskmiselt enam kui nelja protsendini, mis on kaks korda suurem kui Euroopa Keskpanga (EKP) kahe protsendi eesmärk ja pea kolmandiku võrra kõrgem juunis eeldatust.