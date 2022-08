Scholz avaldas toetust Pürenee gaasitrassile

Pärast kõnelusi Hispaania peaministri Pedro Sánchezega ütles Saksa liider, et kavandatav energiaühendus liiguks Portugalist läbi Hispaania ja Prantsusmaa ning oleks nii lühi- kui pikaajalises plaanis eluliselt tähtis.

«Tahan veelkord rõhutada, et ma vägagi toetan sellise ühenduse loomist,» ütles Scholz ajakirjanikele, kui talt küsiti üleskutsete kohta taaselustada vahepeal soiku jäänud projekt nimega MidCat.

Scholz lisas, et «praegune kriis» on teinud erakordselt selgeks, kuivõrd vajalik on Euroopa koostöö energia vallas.