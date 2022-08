Venemaalased võtavad palgapäevani välja vedamiseks üüratu intressiga laenu

Moscow Times kirjutab, et tänavu esimesel poolaastal suurenes mikrolaenude hulk 20 protsenti. Inimesed on valmis laenu võtma väga kalli hinnaga. Venemaa keskpanga andmetel on mikrolaenu andvate ettevõtete keskmine intress- kuni 30 000 rubla 30 päevaks- 353 protsenti.

Analüütikud märgivad, et pärast Ukraina sõja algust ning sanktsioonide kehtestamist vähenesid venemaalaste reaalsissetulekud järsult ning inimeste hirm kaupadest ilma jääda tekitas paanilise esmatarbekaupade ning kestvuskaupade ostulaine. Pangad aga enam laenu anda ei tahtnud: laenumahud vähenesid enam kui 40%. Väikelaenude andjad aga kasutasid olukorda ära ning nende väljastatud laenud suurenesid enam kui veerandi võrra. Tuleviku suhtes on aga ka need firmad ettevaatlikud, sest rentaablus väheneb. Paljud firmad on juba turult lahkunud ning teised karmistavad nõudeid.