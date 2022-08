Riia lennujaam teenindas esimesel poolaastal oodatust rohkem reisijaid

Odina nentis, et otsereisijate osakaal oli 2022. aasta esimesel poolel ennustatust oluliselt suurem ning see korvab ümberistumisega reisijate arvu languse.

Riia lennujaama ümberistumisega reisijate osakaal oli tänavu esimesel poolaastal 17 protsenti võrreldes 2019. aasta 30 protsendiga. «Samas on suundumus ka selles segmendis soodne – vaatamata sellele, et Ukraina, Venemaa ja Valgevene transiitreisijate voog on kadunud, kasvab transiitreisijate arv taas tasapisi, tõustes juulis juba 22 protsendini,» lisas Odiņa.