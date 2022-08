INTERVJUU ⟩ Siim Kallas: meie tohutu riigikesksus on hirmutav

Toona oli meil kaks valikut: kas uus Eesti Vabariik või sõjaeelse Eesti Vabariigi õigusjärgne Eesti Vabariik. Esimesel lähenemisel oli kaks väga olulist sisepoliitilist punkti: see tähendas nullkodakondsust ja eeldas, et mingit omandi tagastamist ei toimu. Toimub erastamine ja kõik. Teine lähenemine tähendas, et nullkodakondsust ei tule ja vara tagastatakse. Juhtus nii, et see esimene pool vaatas välispoliitiliselt Venemaa poole ja teine lääne poole.

Ei olnud. Suur ja oluline protsess Eestis oli erastamine. Kui võrdlete meid nüüd kõikide saatusekaaslastega, eriti Venemaaga, on erastamine külvanud nii palju mürki ühiskondadesse. On olnud palju korruptsiooni, ebaõiglast otsustamist. Neid näiteid on Venemaal ja Ida- Euroopas. Eesti on peaaegu ainukene, kes tegi selle protsessi puhtalt läbi. Tagantjärele vaadates oli see väga tähtis, et meil ei tekkinud mingisuguseid oligarhe, kes oleks saanud oma varanduse kuidagi ebaõiglaselt. Kui räägime rasketest aegadest, siis praegu on kahtlemata ka väga-väga raske, on koroona, sõda ja energia hinnahüpped. Aga alguses oli sisuliselt veel raskem.