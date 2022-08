Naftaraha voolab Euroopast üha kiiremas tempos Venemaale

Helsingi ülikooli Venemaa keskkonnapoliitika professor Veli-Pekka Tynkkynen rääkis Ilta-Sanomatele, et mõnes Euroopa riigis valitseb paanika, sest talv läheneb ja energianõudlus suureneb. Samuti on tema hinnangul sanktsioonide tõhusus küsitav, sest Vene nafta liikumist ei suudeta alati lõpuni jälgida. «Näiteks viiakse Vene nafta Egiptusesse, kus see rafineeritakse või saadetakse mujale, ja osa sellest jõuab Euroopasse. Vene naftat pumbatakse ka merel ühelt laevalt teisele. Satelliitide abil tuleks hakata jälgima, kuhu Vene tarned liiguvad.»