Shelli juht hoiatab, et Euroopa energiakriis kestab kauem kui ühe talve

Euroopa suurim naftatootja Shell hoiatas, et Euroopat võib ees oodata mitu talve, mil elektriarved on liiga kõrged ja elektrienergiat tuleb piirata, kuna Venemaa pigistab gaasitarneid, vahendab Bloomberg.

«Võib juhtuda, et meil on mitu talve, mil peame kuidagi leidma lahenduse energiatõhususe kokkuhoiu, normeerimise ja väga kiire alternatiivide loomise kaudu,» ütles firma tegevjuht Ben van Beurden Norras Stavangeris toimunud konverentsil ajakirjanikele.

«See, et see oleks kuidagi lihtne või möödas, on minu arvates fantaasia, mille me peaksime unustama - me peaksime tegelikkusele vastu astuma,» sõnas van Beurden.

Euroopa seisab silmitsi energiakriisiga, kuna Venemaa piirab gaasivooge pärast oma sissetungi Ukrainasse. See on põhjustanud hindade kuuekordse tõusu võrreldes aastataguse ajaga. Kuigi Saksamaa gaasivarud täituvad oodatust kiiremini, on oht, et riik ei suuda talve üle elada, kui Moskva peatab gaasivood piirkonna suurimasse majandusse.

Euroopa Liit teatas, et kavatseb võtta kiiresti kasutusele meetmeid, et suruda alla tõusvaid elektrihindu, mis on paljastanud praeguse elektrituru ülesehituse kitsaskohad. Euroopa riikide valitsused on juba eraldanud umbes 280 miljardit eurot abipakettide näol.