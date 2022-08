Eesti Energia: maagaasi jätkuv hinnakasv kergitab ka elektri hinda

Euroopa Liidu liikmesriikide gaasihoidlad on Eesti Energia andmetel keskmiselt 79-protsendilise täituvusega, suurima mahuga on Saksamaa 83 ja Prantsusmaa 91-protsendilise täituvusega.

«Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõnas, et tulev talv elatakse selle gaasikogusega üle. Turuosalised aga kardavad, et juhul kui Nord Stream 1 kaudu enam gaasi Euroopasse ei tule, läheb järgmisel aastal elektritootmisega raskeks. Reedel tõusis Saksamaa 2023. aasta elektrifutuur 985 euroni megavatt-tunnist, Prantsusmaa futuuri hind sulgus 1130 euro juures,» märkis Miller.

Need on tema sõnul erakordselt kõrged hinnad, mis püsima jäädes mõjutaksid ka meie regiooni elektrihindasid. Kui on näha, et Nord Stream 1 gaasitarned pärast hooldust taastuvad, võiks loota aga järgmise aasta futuuride hinnalangust ja hindade normaliseerumist.

«Baltikumis on gaasitagavara olukord Euroopas kõige kriitilisem. Läti Inčukalnsi gaasihoidla, kus hoitakse kolme Balti riigi ja Soome gaasivarusid, on täidetud vaid 55 protsendi ulatuses. Alates augustist pole Venemaalt Inčukalnsi enam gaasi tulnud, Klaipeda LNG-kai töötab täiskoormusel, kuid kuna sealtkaudu tarnitakse gaasi ka Poola gaasivõrku, on Inčukalnsi varud sellest hoolimata aeglaselt vähenemas. Samas on teada, et Eesti ja Soome esimene LNG-laev on teel ja peaks meile saabuma detsembris,» tõdes strateeg.