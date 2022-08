Jamad jätkuvad: Olkiluoto uus reaktor püsis rivis vähem kui ööpäeva

Täna kell 12 kukkus aga 60-protsendise võimsusega töötanud kolmanda ploki tootmine taas nulli. TVO kommunikatsioonijuht Johanna Aho ütles Ilta-Sanomatele, et rikke põhjus on väljaselgitamisel. Aho lisas, et keskkonnaohtu tehnilise rikkega ei kaasnenud.