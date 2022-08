Maagaasi hinda tabas suur sula

USA investeerimispanga Goldman Sachs teatel on eelmisel nädalal rekordkõrgusesse kerkinud gaasihind Euroopas osaliselt tingitud ka väga madalast likviidsusest. «Meie arvates on Euroopa gaasihind ületanud taseme, kus see olusid arvestades peaks olema. Kõrge hind on tingitud nii pakkumise ja nõudlusega seotud muredest kui ka erakordselt halvast likviidsusest turul,» ütles Goldman Sachs reede hilisõhtul avaldatud raportis.