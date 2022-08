Saksamaa ja Taani plaanivad Läänemerre rajada hiiglasliku energiasaare

Läänemerre plaanitav Bornholmi energiasaar ühendab kava järgi mitut meretuuleparki ja jaotab nende toodetud energia kahe riigi vahel. Energisaare tootmisvõimsuseks on kavandatud üle 3 gigavati ja see peaks tööd alustama peale 2030. aastat.

«See on esimene kord Euroopas, kui kaks riiki teevad sellise projekti kallal koostööd,» ütles Saksamaa energeetikaminister Robert Habeck pühapäeval Bloombergile antud telefoniintervjuus.

«Me hoolitseme selle eest, et see oleks tulus tehing ka maksumaksjatele,» ütles Taani energiaminister Dan Joergensen. «Sellise ulatusega projekti elluviimiseks on vaja kahe riigi vahel suurt usaldust ja tahet,» lisas ta.