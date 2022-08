Vedajad: ühistranspordi seis on trööstitu, hinnatõusust pääsu pole

Kiiresti tõusnud kütusehind on Lux Expressi Eesti ärijuhi Ingmar Roosi kinnitusel meelitanud bussidesse varasemaid autokasutajaid, mis on võimaldanud vedajal vaatamata kulude suurenemisele vältida piletite järsku kallinemist.

Eelmisel nädalal jahmatasid bussisõitjaid Taisto Liinid, teatades, et lõpetavad enamiku kaugliinide teenindamise. Käigust võeti 20 väljumist päevas. Taisto Liinide juhataja Taisto-Taimo Kängsepp märkis, et liinivedu on viimasest kahest koroonatalvest räsitud ja on näha, et kolmas talv parem ei tule. «Bussinduses loevad tegevusmahud ja kunagiste mahtude taastumisele ei saa panustada. Vahepeal on maailm ja inimeste harjumused muutunud,» kommenteeris Kängsepp.