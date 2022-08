Mis on autoturu kõrgete hindade taga?

«Näiteks pooljuhtide defitsiit annab siiani tunda. Samal ajal on tänavu mitmesuguste majanduslike ja geopoliitiliste tegurite tõttu muutunud kallimaks mitte ainult uued autod – ka kasutatud autode hinnad on kerkinud keskmiselt 20–30 protsenti,» selgitas Moppel.

Tooraine puuduse muudab suuremaks see, et suur osa detailide tootjatest ostis oma tööks vajalikke materjale Venemaalt.

Energiakriis peegeldub autoturu hindades

Uued autod on defitsiitne kaup, mistõttu kasvab nõudlus kasutatud autode järele, nentis Moppel. Ta lisas, et tarneahelate probleemidele reageerides on autokauplused hakanud klientidele pakkuma vähekasutatud autosid, mis on ametlikus teeninduses üle kontrollitud.