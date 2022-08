GALERII ⟩ Prügivedajate streik on täitnud Šotimaa tänavad prügiga

Palgaläbirääkimised kohalike omavalitsuste ja ametiühingute juhtide vahel on endiselt käimas ning 18. augustil alanud Edinburghi prügivedajate streik kestab plaanide kohaselt kuni teisipäevani, vahendab Reuters.

Sarnased streigid on alanud peale Edinburghi rohkem kui tosinas teises piirkonnas, sealhulgas Aberdeenis ja Šotimaa suurimas linnas Glasgows.

Streigid on langenud kokku Edinburghi iga-aastase Fringe-festivaliga, mis kestab suurema osa augustist ja meelitab Šoti pealinna miljoneid inimesi.

Ametiühing Unite teatas sel nädalal, et kohalik omavalitsus on teinud selgeks, et pärast tagasilükatud 5-protsendilist palgatõusu pakkumist ei eraldata lisavahendeid parema palgakokkuleppe sõlmimiseks.