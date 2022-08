Poolas istuvad koduomanikud kivisöe ostmiseks päevade kaupa järjekorras

Poolas on 3,8 miljonit inimest, kes sõltuvad kivisöest kütmise eesmärgil. Nad seisavad nüüd silmitsi kütteaine puuduse ja hinnatõusuga, pärast seda, kui Poola ja Euroopa Liit kehtestasid pärast Moskva sissetungi Ukrainasse veebruaris Venemaa kivisöele embargo, kirjutab Reuters.

Kuigi Poola toodab oma kaevandustest igal aastal üle 50 miljoni tonni kivisütt, on enamasti Venemaalt imporditud kivisüsi läinud majapidamiste ahju, sest selle hinnad on konkurentsivõimelised ja Venemaa kivisütt müüakse koduseks kasutamiseks sobivamates suurustes.

Järjest suurenev nõudlus on sundinud Bogdankat ja teisi riigi kontrolli all olevaid kaevandusi müüma oma sütt piiratud kogustes või pakkuma kütust üksikutele ostjatele veebiplatvormide kaudu.

Nagu kõik Poola söekaevandused, müüb Bogdanka tavaliselt suurema osa oma toodangust elektrijaamadele. Eelmisel aastal müüs ta vähem kui protsendi oma toodangust eraisikutele, seega puudub neil sobilik logistika, et müüa kütust otse jaemüügiostjatele.

Reutersi reportaaži kohaselt seisab Bogdanka kaevanduse järjekorras hetkel mitukümmend autot ja veoautot, kes on juba mitmeid päevi pidanud ootama, et osta talve silmas pidades piiratud kogusega müüdavat sütt.

«Täna pandi tualetid üles, aga voolavat vett ei ole,» ütles kolmandat päeva järjekorras ootev 57-aastane pensionär Artur Reutersile. «See on kujuteldamatu, inimesed magavad oma autodes. Ma mäletan kommunistlikke aegu, kuid mulle ei tulnud pähe, et me võime tagasi pöörduda millessegi veelgi hullemasse.»