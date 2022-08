Raport: rohelise kokkuleppe nõrkus on eluliste muutuste teostamine

Heade arenguna tõi EEB välja seadustesse sisse kirjutatud kliimaneutraalse Euroopa lubaduse ning põhjaliku «Eesmärk 55» paketi, mida toetab ka tänavu mais vastu võetud REPowerEU kava, mille eesmärk on taastuvenergia osakaalu ja energiatõhususe suurendamine.

Euroopa keskkonnakaitseorganisatsioonide ühendus Euroopa Keskkonnabüroo (EEB) leiab värskes Euroopa rohelise kokkuleppe tulemite hinnangus, et leppest tulenevad reaalsed muutused, olgu see rahastuse või piirangute näol, on jäänud leppe visioonist nõrgemaks