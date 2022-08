Gaasi hind Euroopas püstitas taas uue rekordi

Selle põhjuseks on kartused maagaasi puudujäägi ees. Eelmisel nädalal teatas Venemaa eksportija Gazprom, et katkestab 31. augustist alates kolmeks päevaks hooldustööde tõttu gaasitarned Läänemere gaasijuhtme Nord Stream 1 kaudu. See suurendas muret, et Venemaalt tulev gaasivool võib täielikult lõppeda, kui tarneid ei jätkata.