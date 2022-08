Zelenskõi: viljaekspordi mahu eesmärk on kolm miljonit tonni kuus

«Täna saame teha esimesed järeldused paljude riikide, paljude rahvaste päästmise kohta toidukriisist, mida Venemaa nii tahtis süvendada tõeliseks näljahädaks. Vilja ekspordialgatus on kestnud pea kuu aega ning selle aja jooksul eksportisid meie kolm meresadamat – Tšernomorsk, Odessa ja Južnõi – pärast 24. veebruari esimesed miljon tonni põllumajandussaadusi. See on võit,» ütles Zelenskõi reedeses videopöördumises.

Tema sõnul tähendab see praktikas seda, et Ukraina teravili ja juba ainuüksi Ukraina tarnesuuna käivitamine maailma toiduturule võimaldab ennetada kaost turul, leevendada toidukriisi tõsidust ja ennetada katastroofilist defitsiiti.

Zelenskõi märkis, et 15 maailma riiki on saadetud juba 44 alust Ukraina põllumajandustoodetega, veel on laadimise ootel taotlusi veel 70 aluselt.

«Eesmärk on jõuda iga kuu meritsi kolme miljoni tonnise ekspordimahuni. Ja see on Aafrika, Aasia ning Euroopa jaoks ülimalt oluline,» ütles ta.