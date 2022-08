Laupäeval langeb elektri börsihind

Kõige kallim, 484,94 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind laupäeval õhtul kell 22–23, kõige odavam oli elekter aga kell 2–3, kui hind langes 110,36 eurole megavatt-tunnist.

Viimane päevane elektrihinna rekord on pärit 17. augustist, mil keskmine hind küündis Eestis 682,05 euroni. See on 36,2 protsenti rohkem kui eelmine päevane rekord 500,61 eurot, milleni küündis hind selle aasta 8. augustil. Enne seda pärines päevane hinnarekord 7. detsembrist, kui hind ulatus 469,03 euroni.