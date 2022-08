Moderna kaebas Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinipatentide üle kohtusse

Teine väidetav rikkumine on seotud viisiga, kuidas mõlemad vaktsiinid on suunatud viiruse välisküljel asuvale eripärasele piikvalgule.

«Me esitame need hagid, et kaitsta uuenduslikku mRNA-tehnoloogiaplatvormi, mille loomiseks me teerajajateks olime, mille loomisesse me investeerisime miljardeid dollareid ja mille me patenteerisime Covid-19 pandeemiale eelnenud kümnendi jooksul,» ütles Moderna tegevjuht Stephane Bancel.