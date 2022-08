Eesti erameediat küberrünnatakse

Rünnaku alla sattusid ka Ekspress Grupi veebisaidid. Nende juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles eile Postimehele, et ka nemad elasid seekordsed ründed üle, kuid ei tea, millised võivad olla järgmised. «Meie tehnikainimesed ütlesid, et eelmise nädala rünnakud olid palju intelligentsemad, aga täna (eile – toim) oli hästi massiivne, mitmest kanalist korraga,» ütles ta. Selle üle, kust kohast need ründed tulevad, võib vaid spekuleerida, millega Rüütsalu ei taha aga tegeleda. Ta aga rõhutas, et erameedia ei ole siiani olnud rünnakute fookuses, kuid riiklikult tähtsa teenuse pakkujana vajaksid ka nemad paremat kaitset. Postimees Grupp ja Ekspress Grupp tõrjuvad küberrünnakuid iga päev, kuid ründajad on järjest leidlikumad. Kas riigimeediat seekord rünnati, pole erameedia ettevõtte juhile teada.