Valitsus täpsustas kabinetiistungil omaniku ootusi Eesti Energiale, millised need on?

See puudutab eelkõige Eesti Energiale seatud kohustust hoida vähemalt 1000 megavati ulatuses tootmisvõimsust kuni 2026. aasta lõpuni. Seni kehtis kohustus nii suurt tootmisvõimsust hoida järgmise aasta lõpuni. Paraku näeme, milline olukord energiaturul valitseb, ja selleks, et maandada riske ka 2024. ja 2025. aastal, on meil täiendavat võimsust igal juhul vaja.