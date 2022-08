Sõda tegi Lada tootjast pärast 13-aastast vaheaega Moskva autoturu liidri

Konkurents on Venemaa autoturult pärast Ukraina ründamist praktiliselt kadunud, sest Lääne ning Aasia riikide autotootjad on tegevuse idanaabri juures peatanud, seda nii Venemaale kehtestatud sanktsioonide kui tarneraskuste tõttu. Autostati sellenädalasest raportist selgub, et moskvalased ostsid juulis 684 AvtoVAZi toodetud Lada sõidukit. Seda oli piisavalt, et esimest korda alates 2009.aastast taas autoturu liidriks tõusta.