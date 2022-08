Asekantsler Tatar: LNG-laev sildub riigis, kus taristu varem valmib

«See, kas see laev tuleb nüüd regiooni gaasivarustust lahendama Soome poole või Eesti poole, seda veel hetkel teada ei ole. Gaasitarbijate vaates on oluline, et see laev on siiapoole teel, see laev siia regiooni jõuab ja Euroopat ja meie regiooni pitsitavat gaasi varustuskindluse probleemi lahendab ühtemoodi hästi, sõltumata sellest kummal pool ta siis on,» rääkis Tatar.

Neljapäeval vahendas portaal LNGPrime, et Excelerate Energy taasgaasistamisvõimekusega laev (FSRU) Exemplar lõpetas oma lepingu Argentiinas ja asus teele Läänemere poole, kus hakkab pakkuma taasgaasitamise teenust Eestile ja Soomele.

Exemplar teenindab Soomet ja Balti riike 10-aastase lepingu alusel, mille Excelerate sõlmis Soome Gasgridiga. Juunis sõlmisid Gasgrid ja Fortum leppe tuua Soome esimene FSRU Inkoo sadamasse, kuna sealne sadam on piisavalt sügav ja on lähedal torujuhtmetele, mis võimaldavad gaasi tarnida nii Soome kui Balti riikidesse. Gasgrid märkis juunis, et samas jätkatakse koos Eleringiga ka Eestis võimaliku asukoha arendamist.

Gasgridi sõnul on töö vajaliku sadamataristu ja gaasitoru ehitamiseks juba alanud. Eesmärk on laev kasutusse võtta detsembris. Paldiski taristu arendajad on öelnud, et sealne kai ja gaasitoru peaksid valmima novembri lõpuks.