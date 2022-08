Olkiluoto kolmas reaktor ühendatakse elektrivõrku sel pühapäeval

Tegelikult peaks Olkiluoto uus reaktor elektrit tootma juba praegu, kuid selle käivitamisel on esinenud tõrkeid.

Augusti alguses teatas Teollisuuden Voima, et reaktori hooldus- ja remonditööd on lõppenud ning tuumajaam alustab 60-protsendise võimsusega katseperioodi. Plaan nägi ette, et pärast augusti keskpaika tõstetakse võimsust 80 protsendini ning esimesed katsetused täisvõimsusel tehakse ära septembris.