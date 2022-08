Swedbank: uusarenduste pakkumist piirab nigel nõudlus

Kogunenud hoiused endiselt suured

«Majapidamiste üldine kindlustunne ning hinnang tulevasele finantsolukorrale on reaalpalga vähenemise tõttu tugevasti langenud, kuid soov teha suuremaid oste ning osta kinnisvara on veel endiselt kõrged,» märkis ökonomist.

Tugevat nõudlust kinnisvaraturul on tema sõnul seni toetanud korterite taskukohasus, madalad intressimäärad ja suured hoiused. «Kiire hinnakasv on korterite taskukohasust aga nüüdseks tunduvalt halvendanud. Kodulaenu teenindamise kulud on majapidamiste jaoks tõusmas – 6-kuuline euribor on praeguseks tõusnud ühe protsendi lähedale,» nentis ta.