Mis on tööõnn ja kuidas seda leida?

Püstita isikliku õnne ja heaolu eesmärgid

Otsusta ja sea konkreetsed eesmärgid

Mida konkreetsemalt oma isikliku elu eesmärgid kirja panna, seda tõenäolisem on, et need saavutad. Sillaste soovitab eesmärgid kalendrisse võimalikult detailselt üles kirjutada ja leida võimalused ning abivahendid, et plaanitu tehtud saaks. «Oluline on siinkohal see, et inimene ei hakkaks töö pärast muid asju ära jätma. Tüüpiline näide on selline: inimene on plaaninud mingiks kellaajaks trenni mineku, aga tihti hakatakse mõtlema, et tööd on nii palju ja selle asemel, et trennis justkui aega raisata, otsustatakse tööd edasi teha. Ja nii ka järgmine ja ülejärgmine kord. Aga see on vale. Seda planeeritud trenni ei tohi ära jätta, vaid sinna tuleb minna, sest aju vajab puhkust. Kui tõesti vaja, saab tööd jätkata hiljem, pärast trenni ja palju tõhusamalt.»