Maailma populaarseim paroolihaldur häkiti ära

Uurimine tuvastas, et «volituseta osapool» tungis rakendusse läbi arendajatele mõeldud keskkonda, mida töötajad kasutavad LastPassi toote arenduseks ja haldamiseks. Ettevõte teatas, et kurjategija sai juurdepääsu ühe ettevõtte arendaja konto kaudu.

Küberturvalisuse veebisait Bleeping Computer teatas, et küsis LastPassilt infot ründe kohta kaks nädalat tagasi.

Küberturbeettevõtte Recorded Future küberintsidentidele reageerimise meeskonna analüütik Allan Liska ütles Bloombergile, et LastPassi «kiire teavitus» avaldab talle muljet.

«Kuigi kaks nädalat võib tunduda pikk aeg, kulub sellistele intsidentidele reageerimise meeskondadel tavaliselt veidi aega, et olukorda täielikult hinnata ja sellest aru saada,» ütles ta. «Ründest tuleneda võinud kahju ulatuse täielik kindlaksmääramine võtab aega. Praegu tundub aga, et kliente see ei mõjuta,» ütles Liska.