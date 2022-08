Külm dušš ja kuivati asemel pesunöör: vaata, kuidas riigid energiakasutust piiravad

Eurooplased võtavad jahedat dušši ja ostavad pesunööri, kontorid häälestavad termostaadid kõrgele temperatuurile ja kauplused keeravad tuled maha - need on vaid osa meetmetest, mida Euroopa riigid rakendavad, et vältida elektrikatkestusi ja kodude külma kätte jäämis eeloleval talvel.