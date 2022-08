Bolt on tõuksirendi hinda tõstnud pea kaks korda

Tuule teatel ei ole nad täheldanud, et hinnatõus huvi teenuse vastu oleks vähendanud. «Peale juuli hinnatõusu me kasutajate huvis suurt muutust ei märganud — pigem on tõuksidega sõitmine jätkuvalt kasvutrendis. Kasutajad, kes tõukerattaga sõitmise juba oma igapäeva sõitudeks on kasutusele võtnud, sõidavad hinnamuutusest olenemata edasi,» sõnas Tuule turundusjuht Liisa-Maria Lillepea Postimehele.