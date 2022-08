Üürikorterite hinnad on poole kallimad kui eelmisel aastal

Korterite hinnatõus on seotud üleüldise hinnatõusu ja 23-protsendilise inflatsiooniga, aga piirkonniti on muutus üürihinnas erinev ja see tuleneb nõudlusest. «Kõige suuremat konkurentsi ja hinnatõusu on näha Tallinnas ja Tartus, kus asuvad suuremad ülikoolid. Seal asuvate üürikorterite vastu on ka investorite nõudlus kõrgeim,» selgitas Uibomäe. «Lisaks investeerijatele ja tudengitele on sel aastal ajutist kodu otsimas ka sõjapõgenikud, mistõttu on üüriturg soodsamate pakkumiste osas eriti tiheda konkurentsiga.»