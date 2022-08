Saksa ja Prantsuse elektrihinnad püstitasid uued rekordid

Prantsuse elektrienergia hind on tõusnud uuele rekordile, kuna Prantsusmaa tuumaelektrijaamad seisavad silmitsi edasiste katkestustega. Futuurid kerkisid 15 protsendi võrra 900 euroni megavatt-tunni kohta, mis on enam kui 10 korda kallim kui eelmisel aasta samal perioodil, vahendab Bloomberg.

Prantsusmaa talvine elektrihind on muutumas eriti kalliks. Novembrikuu baaskoormuselektrienergia lepinguline hind tõusis 9,2 protsenti 1660 euroni, kusjuures tippkoormuselektrienergia hindadega kaubeldakse hetkel 2881 euro eest.

Tõusu põhjuseks on Electricite de France SA teade, et rohkemate reaktorite taastamine pärast seisakuid võtab kauem aega. Katkestused mõjutavad elektrijaamu, mille koguvõimsus on 8380 megavatti ehk peaaegu 14 protsenti Prantsusmaa kogu tuumaenergia võimsusest.