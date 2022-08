Leedu toll karmistab kontrolli sanktsioonidest kõrvalehiilijate üle

Tarnetele, mille saatjad, saajad, vedajad või vahendajad on varem püüdnud sanktsioonidest kõrvale hiilida, tehakse täiendav kontroll.

«Me näeme, et katsed sanktsioonidest kõrvale hoida ei vähene, ja rakendame seetõttu täiendavaid meetmeid. Tollikliendid, kel ei ole lastud tolliprotseduure teha, sest nad on üritanud sanktsioonidest mööda minna, ei tohiks üllatuda, kui nende kaup võetakse tulevikus luubi alla,» ütles tolliameti juht Darius Žvironas.

Toll on maist alates riiki sisenevaid ja väljuvaid ning transiitkaupu senisest hoolikamalt kontrollinud. Selle aja jooksul on mitmesuguste rikkumiste tõttu keeldutud impordi-, ekspordi- ja transiidiprotseduuridest rohkem kui 3000 korral ja käimas on 30 juurdlust.