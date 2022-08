Palgatõusust hoolimata jäävad inimesed vaesemaks

Statistikaameti andmetel kasvas tänavu teises kvartalis keskmine palk aastavõrdluses 10,1 protsenti, 1693 euroni. Viimati oli palgakasv kahekohaline enne suurt majandus- ja finantskriisi 2008. aastal. Kuid hoolimata kiirest kasvust inimeste ostujõud väheneb. Just selline mõju on üle 20-protsendisel inflatsioonil. Reaalpalk, milles on arvesse võetud ka tarbijahinnaindeksi mõju, kahanes teises kvartalis 8,4 protsenti.