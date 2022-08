Liisinguautode keskmine ostuhind on oluliselt kasvanud

Enne koroonat ehk aastal 2019 oli eraisikute poolt liisinguga ostetud sõiduautode keskmiseks ostuhinnaks ligi 24 000 eurot. Tänaseks on keskmiseks ostuhinnaks juba ligi 33 000 eurot ning liisingu poolt keskmiselt finantseeritav summa on tõusnud 26 400 euroni, selgub Citadele panga statistikast.

Kuigi Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) andmetel on uute sõiduautode turg languses, siis autode ostuhinnad liiguvad juba mitu aastat järsus tõusus. Käesoleva aasta seitsme kuuga on Eestis müüdud 12 643 uut sõiduautot, mis jääb möödunud aasta sama perioodi tulemusele alla 17,1%.

Citadele panga liisingu andmed näitavad, et üle 30-aastaste autoostjate puhul on sõiduki keskmine ostuhind üle 33 000 euro. Samas 18-29 aastaste autode soetajate keskmine sõiduki maksumus jääb alla 30 000 euro.

Tõusnud on ka keskmine liisinguga finantseeritav summa – aastal 2019 oli summaks 21 001 eurot, praeguseks on see tõusnud 26 405 euroni. Sarnast trendi võib täheldada ka kogu Eesti liisinguturu statistikas – keskmine eraisikutele väljastatud liisingu summa on sama perioodi jooksul kasvanud 16 400 eurolt 19 400 eurole.