Ukraina lennukitootja Antonov juhtkond tegi miljard grivnat kahju

Antonov on Ukraina juhtiv lennukite arendaja ja tootja, mis on alates 2015. aastast valitsuse otsusega osa riigikontsernist Ukroboronprom. Selle struktuuriüksus Antonov Airlines on maailma juhtivaid 150 tonnise kandevõimega raskeveolennukite An 124-100 operaatoreid, mis teenib märkimisväärset tulu ja kasumit.