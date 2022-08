Valitsus gaasivarude soetamiseks rohkem raha ei anna, Sikkut toob alternatiivsed valikud lauda

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut möönis valitsuse pressikonverentsil Postimehe küsimusele vastates, et kevadise otsuse langetamise ajal oli olukord teistsugune. «Ühelt poolt tundus, et selle talve kõige suuremaks probleemiks Eesti jaoks saab gaasinappus ja hinna puhul olid prognoosid oluliselt tagasihoidlikumad,» rääkis Sikkut. «Neli kuud on mööda läinud ja on selgunud, et tegelikult on nii Eleringil, Eesti Varude Keskusel kui ka Eesti Gaasil võimalik enda hangetel need soovitud mahud kätte saada. Samas hind on hüpetega käest ära läinud, nii et kevadel kokku lepitud summadega teravati suurust varu strateegilises mõttes Eestile soetada ei õnnestu,» rääkis Sikkut.