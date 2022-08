Eesti Pank andis Ukrainale üle 350 000 eurot

Kõige rohkem on Ukraina 2eurosega mündikaarte ostetud Eestist, Saksamaalt, Leedust, Ukrainast, Prantsusmaalt, Soomest, Lätist, Hispaaniast, USAst, Slovakkiast ja Itaaliast.

Eesti Pank pani juuli alguses müüki kokku 40 000 mündikaarti hinnaga 18 eurot, mille müügituluga toetada Ukraina keskpanka. Erikujundusega mündi kavandas Eesti Kunstiakadeemias õppiv noor Ukraina sõjapõgenik Daria Titova ja mündikaardi disaini autor on Vladimir Taiger. Erikujundusega 2eurosel on kiri „Slava Ukraini“ ning mündil on kujutatud õrnuse sümbolina neidu, kes omakorda kaitseb oma peos lindu.