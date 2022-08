Üle kolmandiku Eesti elanikest on puutunud kokku pangandus- ja investeerimispettustega

Aastaga on nende hulk, kel on pettustega isiklik kokkupuude, kolmandiku võrra kasvanud. Pettuseriskist on teadlikud pea kõik eestimaalased, ent paraku langeb endiselt iga kuu ohvriks kümneid inimesi. Aasta taguse ajaga võrreldes on veidi langenud teadlikkus ohumärkidest.

Mitte-eestlaste teadlikkus pettustest on suurem – koguni 97% neist on sellest kuulnud, eestlaste seas on teemaga kursis olijaid 89%. Peamiseks infoallikaks on eestlaste jaoks meedia, aga mitte-eestlaste jaoks isiklik kokkupuude. Isiklikult on pangandus- ja investeerimispettustega kokku puutunud koguni 67% mitte-eestlastest, aga vaid 20% eestlastest. Meediast on sel teemal infot saanud 48% mitte-eestlastest ja 67% eestlastest. Seega võib järeldada, et massiteabekanalite kaudu jõuab pettuste teemaline info mitte-eesti emakeelega inimesteni halvemini.

Isiklik kokkupuude on pettustega sagedamini suuremate linnade elanikel: väikelinnade ja maapiirkondade elanikest on teemaga kokku puutunud vaid iga viies-kuues inimene, tallinlastest aga pea pooled. Samuti on pettustega keskmisest sagedamini kokku puutunud 40-59-aastased mehed, kõrgema sissetulekuga inimesed ja mitte-eestlased.